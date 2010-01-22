На Херсонщині зросла кількість підтоплених будинків

Кількість підтоплених будинків на Херсонщині зросла до майже 2,2 тис.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС Херсонської облдержадміністрації, за добу кількість підтоплених приватних будинків зросла на 39 - до 2192. Найбільше осель підтоплено в Цюрупинському районі, де у воді стоять уже 1393 будинки.

До ліквідації наслідок стихійного лиха задіяні 54 дренажних насосних станцій, 5 одиниць водовідкачувальної техніки, 41 особа.

Як повідомляв УНІАН, підтоплення у населених пунктах 6 районів Херсонщини почалось внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод.