Парфюмерно-косметична мережа ProStor відкрила магазин у Харкові

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 26 січня відкрила одинадцятий магазин у Харкові. Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 325,8 кв. м, торгова – 240,8 кв. м. Перший магазин мережі в місті відкрили в грудні 2007 р.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії та косметики з 2005 року.

Всього в Україні працює 118 магазинів краси і подарунків ProStor в центрально-східному і південному регіонах України. Сукупна торгова площа магазинів перевищує 18 тис. кв. м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».