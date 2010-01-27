Парфюмерно-косметична мережа ProStor відкрила магазин у Харкові
13:20, 27 січня 2010Права споживачів
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Вже одинадцятий
Парфюмерно-косметична мережа ProStor 26 січня відкрила одинадцятий магазин у Харкові. Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.
Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 325,8 кв. м, торгова – 240,8 кв. м. Перший магазин мережі в місті відкрили в грудні 2007 р.
Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії та косметики з 2005 року.
Всього в Україні працює 118 магазинів краси і подарунків ProStor в центрально-східному і південному регіонах України. Сукупна торгова площа магазинів перевищує 18 тис. кв. м.
До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.
Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».
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