У грудні середня зарплата збільшилася завдяки преміям

У грудні 2009 року середня заробітна плата збільшилася в основному за рахунок виплати бонусів і річних премій в державному секторі.

Про це УНІАН повідомила експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра БЕТЛІЙ.

Вона пояснила, що грудень є місяцем пікових виплат премій, і середня заробітна плата зазвичай підвищується на 12-13%. У грудні 2009 р. вона підвищилася трохи більше – на 14%. При цьому О.БЕТЛІЙ відзначила, що дивною є виплата премій в державному секторі, враховуючи дефіцит держбюджету.

Зокрема, за словами експерта, однією з причин значного збільшення середньої зарплати по Україні в грудні є те, що деякі підприємства збільшили мінімальні заробітні плати не з листопада, як це сказано в законі «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», а з грудня. Також були підвищені заробітні плати в таких секторах, як освіта і медицина, виплачені бонуси співробітникам у сфері операцій з нерухомістю.

А.БЕТЛІЙ відзначила, що підвищення рівня середньої зарплати в грудні минулого року на 14% не є істотним в порівнянні з груднем 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в грудні 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 278 грн. в порівнянні з листопадом і на 1 січня 2010 року склала 2233 грн. У листопаді 2009 р. середня зарплата по Україні збільшилася на 5 грн. У грудні 2008 року середня зарплата складала 2001 грн.