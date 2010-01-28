Уряд готує реєстр ГМ-сортів і культур

Найближчим часом оприлюднять реєстр генно-модифікованих сортів і культур. На даний момент уряд веде переговори з Академією аграрних наук, Національною академією наук України щодо складання такого реєстру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

За словами міністра, система національних лабораторій займатиметься контролем виробництва в Україні продукції, що містить генно-модифіковані організми. Зокрема, буде створена національна референтна лабораторія.

«Зараз вона, напевно, буде сформована на базі Інституту імені Медведя або одного з інститутів НАНУ, і дана лабораторія займатиметься акредитацією відповідних лабораторій, визначати вміст ГМО і давати відповідні рекомендації», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ц. р. міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН повідомляв, що Кабінет Міністрів України пропонує на законодавчому рівні відмінити обов`язкову норму маркування значком “без ГМО” товарів, в яких ГМО міститися не може.

Верховна Рада 17 грудня 2009 року прийняла закон про обов`язковість інформування громадян про наявність в харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Дія закону не розповсюджується на тютюн і тютюнові вироби і харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону і відповідним технічним регламентам.

Всі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетують на державній мові України і містять в доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність в харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» або «без ГМО» відповідно.