В Україні планують відновити обов’язковий медогляд

В Україні планують відновити обов’язковий медичний огляд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, в розробленому міністерством проекті реформ особливий акцент робиться на необхідності проведення в державі суцільної диспансеризації. Аби цей крок можна було втілити в життя, МОЗ України пропонує розробити державний клінічний протокол обстеження громадян, єдину програму інформаційної системи проведення диспансеризації населення.

Зокрема, протокол має визначати особливості проведення обстеження в залежності від статі, віку, місця проживання, наявних та минулих захворювань, способу життя, особливостей професійної діяльності та іншої інформації. Крім того, єдина програмна інформаційна система проведення диспансеризації буде включати в себе: індивідуальні картки стану здоров’я громадян та обліку диспансеризації – так звані “медичні паспорти” або «електронні медичні паспорти» та єдиний реєстр проходження диспансеризації громадянами.

У разі запровадження медичної реформи держава також візьме на себе зобов’язання по створенню порядку організації диспансеризації населення, ефективної системи динамічного спостереження за громадянами та прийняття нормативно-правових актів, що регламентують проведення профоглядів, затвердження необхідних державних програм.

Головною відповідальною особою в проведенні диспансеризації стане сімейний лікар. Саме він визначатиме для кожного із своїх пацієнтів індивідуальну програму проведення диспансеризації, базуючись на розробленому протоколі. За підсумками медогляду лікар зможе призначити основні лікувально-оздоровчі заходи.

Міністерством охорони здоров’я України розробляються критерії оцінки ефективності роботи сімейного лікаря у частині проведення диспансеризації, його відповідальності за моніторинг здійснення всіх намічених профілактичних заходів, а також система матеріального стимулювання сімейного лікаря, напряму пов’язана із профілактичною діяльністю.

Крім того, аби спонукати українців до здорового способу життя Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ пропонує кроки, які застосовуються в розвинених країнах: «Вважаю, що необхідно прийняти ряд законодавчих актів, які б з одного боку стимулювали громадян до проходження диспансеризації і дотримання здорового способу життя, а з іншого боку, - встановлювали більш жорсткі умови для громадян, які не турбуються про стан свого здоров’я”.

Зокрема, за його словами, мається на увазі законодавчо обмежити можливості таких осіб у страхуванні, кредитуванні, прийомі на роботу, навчанні тощо.