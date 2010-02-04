Черновецький зобов’язав районну владу допомоги безпритульним

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив головам районних у місті Києві державних адміністрацій у термін до 4 лютого розробити план заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян в осінньо-зимовий період та забезпечити обладнані місця для ночівлі та обігріву бездомних громадян, а також пункти роздачі гарячої їжі та теплого одягу.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«У зв’язку зі складними погодними умовами і прогнозованим збереженням таких умов на всій території України в найближчий період, необхідно активізувати всі наявні ресурси для підтримки бездомних громадян та недопущення їх переохолодження і загибелі”, - пояснила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що в Києві починаючи з 2006 р. за ініціативи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в зимовий період здійснюється соціальне патрулювання, спрямоване на надання допомоги безпритульним громадянам. Так, виїзні бригади забезпечують безпритульних гарячою їжею, теплим одягом та взуттям, та, в разі необхідності, надають першу медичну допомогу або викликають бригади швидкої допомоги.