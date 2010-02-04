Отримувачі пільг і житлових субсидій будуть забезпечені твердим паливом

Уряд прийняв постанову, яка дозволить забезпечити отримувачів пільг та житлових субсидій твердим пічним побутовим паливом і скрапленим балонним газом до набуття чинності закону про державний бюджет України на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА після чергового засідання Кабміну.

За її словами, відповідно до статті 47 закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, постановою уряду від 11 лютого 2009 року № 73 затверджено мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничні показники їх вартості для надання у 2009 році пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу.

„Прийнятим сьогодні урядом документом затверджується, що зазначені мінімальні норми та граничні показники застосовуються і у 2010 році до набрання чинності закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” для надання пільг та житлових субсидій населенню”, - зазначила міністр.

Л.ДЕНІСОВА також повідомила, що у 2009 році правом на пільги з придбання твердого палива скористалися 783 тис. 247 осіб пільгових категорій, на пільги з придбання скрапленого балонного газу – 439 тис. 521 осіб, субсидію на придбання твердого палива і скрапленого газу призначено 256 тис. 024 сім’ям.