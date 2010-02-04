В Україні створять Центр патріотичного виховання молоді

На засіданні Кабінету міністрів України підтримано пропозицію Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту про створення Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, завданнями центру є формування у молодих громадян України високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання конституційного та громадянського обов’язку щодо захисту національних інтересів України; реалізація заходів щодо забезпечення становлення та ефективного функціонування державної системи патріотичного виховання молоді; участь у формуванні комплексу нормативно-правового, організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення системи патріотичного виховання молоді. Окрім цього, Центр здійснюватиме інформаційно-пропагандистське забезпечення патріотичного виховання молоді та займатиметься створенням системи взаємних зв’язків і взаємодії всіх соціальних інститутів держави з урахуванням інтеграційних процесів України до європейського простору тощо.

Як зазначив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, діяльність Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді забезпечить ефективну та цілеспрямовану роботу щодо реалізації державної молодіжної політики.

"Формування національної самосвідомості та патріотизму, активної життєвої позиції молодих людей, сприяння їх саморозвитку на засадах духовних надбань українського народу є надзвичайно важливим і актуальним", - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він повідомив, що на базі Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді планується створити науково-методичний та ресурсний центр патріотичного виховання. Саме він буде спрямовувати діяльність всіх структур, в першу чергу установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді. Такі установи вже діють у 10 регіонах України як комунальні заклади і фінансуються з місцевих бюджетів.

"Ми переконані, що патріотичне виховання молоді є одним із факторів формування національної безпеки держави і заходи, спрямовані на формування патріотичного виховання, повинні бути пріоритетними у державному фінансуванні", - зауважив Ю.ПАВЛЕНКО.