Президент створив національний парк «Дністровський каньйон»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився створити на території Борщівського, Бучацького, Заліщицького і Монастириського районів Тернопільської області національний природний парк «Дністровський каньйон».

Згідно з указом, розміщеним на офіційному сайті Президента, до території національного природного парку «Дністровський каньйон» погоджено в установленому порядку включення 10829,18 га земель, а саме: 7189,65 га земель державної власності, що надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) національному природному парку в постійне користування, і 3639,53 га земель, що включаються до його території без вилучення.

Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити:

вирішення питання щодо утворення адміністрації національного природного парку «Дністровський каньйон» та належного її функціонування;

затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку Положення про національний природний парк «Дністровський каньйон»;

підготовку протягом 2010-2011 років матеріалів та вирішення відповідно до законодавства питань щодо вилучення і надання 7189,65 гектара земель національному природному парку «Дністровський каньйон» у постійне користування, а також розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проекту землеустрою з організації та встановлення меж території національного природного парку,

отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками;

розроблення протягом 2010-2012 років та затвердження в установленому порядку Проекту організації території національного природного парку «Дністровський каньйон», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об`єктів;

підготовку протягом 2013-2015 років матеріалів до проекту розширення території національного природного парку «Дністровський каньйон» відповідно до наукового обгрунтування.

Також уряду доручено передбачати під час доопрацювання проекту Закону «Про державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про державний бюджет на наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Дністровський каньйон».