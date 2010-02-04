Сьогодні 12 областей України можуть приймати телесигнал у цифровому форматі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, відкриваючи у Кабінеті міністрів нараду - презентацію із впровадження цифрового телебачення в Україні.

За словами О.ТУРЧИНОВА, ця тема є цікавою для всіх громадян, які дивляться телебачення. За його словами, сьогодні всім зрозуміло, що інформаційні технології є сьогоденням і майбутнім, і ті країни, які ними оволоділи, мають можливість серйозно розвиватись.

Перший віце-прем’єр заявив, що Україна не повинна залишатись осторонь цього процесу. Він зазначив, що одним із показників є перехід до цифрового телебачення. О.ТУРЧИНОВ нагадав, що згідно із затвердженими планами цей процес має бути завершений до 2015 року. Однак уже сьогодні, підкреслив О.ТУРЧИНОВ, у 12 областях України громадяни можуть приймати телесигнал у цифровому форматі.

Як зауважив О.ТУРЧИНОВ, при цьому сигнал надходить напряму, без «жодних посередників, без декодерів». За його словами, усі технології були розроблені українськими вченими й усе обладнання виготовлено українськими компаніями.