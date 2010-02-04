Завтра в Україні очікується невеликий сніг, у Криму помірний мокрий сніг, лише у західній частині, а вдень і в східних областях без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у західних та східних областях 13-18° морозу, вдень 3-8° морозу, на Харківщині та Луганщині 10-12° морозу, на Закарпатті близько 0°; у південній частині протягом доби 0-5° морозу, на півдні Криму 2-4° тепла.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 4-6° морозу.