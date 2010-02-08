Кияни не платитимуть за неякісне прибирання дворів від снігу в січні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що кияни не платитимуть за неякісне прибирання прибудинкових територій від снігу в січні.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Кияни не винні у тому, що районні у м. Києві державні адміністрації своєчасно не впоралися зі своїми прямими обов’язками та не організували оперативну роботу житлово-комунальних служб району з прибирання дворів та прибудинкових територій від снігу. Тому я дав відповідне доручення зробити перерахунок за січень і звільнити киян від сплати за неотриману комунальну послугу», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, ситуація, що склалася у Києві після аномальних опадів, цілком підпадає під визначення надзвичайної.

«Але це жодним чином не знімає відповідальності з комунальних служб. Переконаний, що і райони, і ми отримали повчальний урок та зробили належні висновки для запобігання подібних ситуацій у майбутньому» – додав мер.

У платіжці, що отримав сьогодні один з працівників УНІАН, який проживає в Деснянському районі столиці, різниця у сплаті за утримання прибудинкових територій становила 2 грн. Якщо зазвичай тариф за цю послугу складав 122 грн., то за січень нараховано 120 грн., а в окремій графі платіжки "перерахунок" значиться "мінус 2 грн".

Як повідомляв УНІАН, 22 січня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на засіданні оперативного штабу з надзвичайних ситуацій при КМДА дав доручення відповідним службам та підрозділам зробити перерахунок платежів за надані житлові послуги у зв’язку з неприбраним снігом у дворах.

«Безумовно, за січень буде здійснено перерахунок по квартплаті за утримання прибудинкових територій у зв`язку з незручностями, що виникли через неприбраний сніг», - запевнив тоді А.ГОЛУБЧЕНКО.