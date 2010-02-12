МАУ виконуватиме власні регулярні рейси з Києва до Одеси і Донецька

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» навесні почне виконувати власні регулярні рейси з Києва до Одеси і Донецька.

Як повідомляє прес-служба МАУ, новий прямий рейс Київ - Одеса виконуватиметься, починаючи з 29 березня, щодня, крім суботи. Новий прямий рейс Київ - Донецьк виконуватиметься, починаючи з 27 квітня, щодня, крім неділі.

Рейси виконуватимуться на власних сучасних літаках «Боїнг-737» авіакомпанії МАУ з двома класами обслуговування: бізнес і економічний.

«Розширення мережі власних внутрішніх маршрутів - частина довгострокової стратегії розвитку нашої авіакомпанії. Навесні цього року до вже освоєних раніше внутрішніх напрямків Київ-Львів і Київ-Сімферополь додадуться нові пункти - Одеса і Донецьк», - зазначив віце-президент МАУ з продажу і маркетингу Сергій ФОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - лідер ринку міжнародних авіаперевезень України.

Флот МАУ складається з 18 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Рима, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Хельсінкі, Дубаї Абу-Дабі, Кувейту, Тбілісі, Монастіра, Ніцци, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Харкова, Луганська, Ужгорода, Дніпропетровська, Одеси і Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9%, і інші – 6%.