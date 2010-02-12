Держспоживстандарт забракував 15% лікеро-горілчаних напоїв

Фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України протягом 2009 року перевірили 74 підприємства з виробництва та зберіганням горілки, лікеро-горілчаних напоїв і коньяку. У 27 із них було виявлено порушення нормативної документації. Із перевірених 30 тис. 645 дал алкогольної продукції на суму близько 12 млн. грн. забраковано було 4 млн. 696 дал (15,3%) вартістю близько 1,4 млн. грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Основною причиною браку продукції є незадовільний контроль за її якістю, недоліки підготовки виробництва і невиконання чинного законодавства України.

Так, у продукції сімферопольського та житомирського виробників було виявлено сторонні домішки. А одне із кримських підприємств реалізовувало коньяки без сертифікатів відповідності.

За результатами перевірок впродовж 2009 року було видано 57 приписів про заборону реалізації перевірених партій продукції та 9 приписів про заборону реалізації продукції. Загальна сума штрафів становила 155 тис. грн.

Окрім цього, впродовж 2009 року інспектори державного нагляду перевірили 143 тис. дал ректифікованого етилового спирту на суму 9,7 млн. грн. Через порушення вимог НД було забраковано 1100 дал спирту вартістю близько 108 тис. грн.

Зазначається, що, зважаючи на відсутність бюджетних коштів для відбору зразків продукції, лабораторні перевірки якості алкогольної продукції протягом 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту не проводили. Крім того, ефективність перевірок інспекторів держнагляду Дерспоживстандарту зменшена через обов’язкове повідомлення суб`єктів господарювання про проведення планових перевірок не пізніше, ніж за 10 днів до здійснення перевірки, що нівелює ефект неочікуваності перевірки.