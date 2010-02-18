Держспоживстандарт забракував 14% перевіреного цукру

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України протягом 2009 року перевірили понад 15 тис. тонн цукру на загальну суму 83,5 млн. грн. під час виробництва та зберігання. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало понад 2 тис. тонн цукру, що становить 14%, вартістю майже 10 млн. грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Якість цукру перевірили на 42 підприємствах, і на 33 з них виявлені порушення. Зокрема, 19 підприємств порушували вимоги щодо маркування продукції. На етикетках неправильно було вказано дані про енергетичну та харчову цінність, найменування продукції було неповним, відсутня назва сировини, дата виготовлення і термін придатності, інформація про виробника тощо.

То ж, протягом 2009 року працівники Держспоживстандарту видали 22 приписи про заборону реалізації перевірених партій цукру і 7 приписів про заборону реалізації продукції. Загальна сума штрафів становила 47,7 тис. грн.

Проте, через відсутність бюджетних коштів на відбір зразків продукції лабораторні перевірки цукру протягом 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту не проводили. Крім того, ефективність перевірок інспекторів держнагляду Дерспоживстандарту зменшена через обов’язкове повідомлення суб`єктів господарювання про проведення планових перевірок не пізніше, ніж за 10 днів до здійснення перевірки, що нівелює ефект неочікуваності перевірки.