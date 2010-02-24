Українці масово скуповують харчі за кордоном

Зростання цін стимулює українців закуповувати продукти харчування за кордоном. Прикордонники західного регіону фіксують різке збільшення спроб ввезення продуктів, здебільшого - м`яса. М`ясо, цукор, кава, вино й горілка, овочі та фрукти - ось основні види продуктів, які українці намагаються ввезти, бо у сусідніх державах вони коштують дешевше, та й великодні свята не за горами, передає ТСН.

Особливо активізувалися порушники в останні два тижні, спроб побільшало втричі, повідомили у Держприкордонслужбі західного регіону. З усіх виявлених випадків контрабанди 74% складає м’ясо. Його намагаються завести невеликими партіями до 300 кг, зазвичай з Польщі. Велику партію контрабанди м`яса до 20 т в останні місяці затримували двічі.

З Польщі українці везуть і цукор, ціна на який зросла в Україні чи не найбільше. А от вино та горілку закуповують у Румунії, Молдові та Угорщині і везуть теж у незначній кількості до 5 літрів.

Каву, овочі та фрукти найчастіше доводиться вилучати на українсько-угорській ділянці кордону, інформують прикордонники.

Водночас аналітики Держприкордонслужби прогнозують, що з наближенням свят незаконне ввезення продуктів частішатиме. Цей перелік поповниться твердими сирами, цитрусами та олією. У митній службі не виключають, що активізується і так звана "сіра" контрабанда, коли товар намагаються ввезти за заниженою ціною чи вагою, або транзитною схемою.

Як відомо, у січні-лютому 2010 року ціни на найпопулярніші продукти харчування в Україні досягли свого п`ятирічного максимуму. Подорожчання торкнулося практично всіх основних продуктів - цукру, м’яса, молока, сиру, соняшникової олії, картоплі і навіть хліба, на який у низці регіонів вже перебили цінники.