У Криму забракували 21% перевіреної риби

Фахівці держнагляду ДП «Кримстандартметрологія» у лютому 2010 року перевірили 284 кг охолодженої та слабосоленої риби та риби холодного копчення на загальну суму 3 тис. 137 грн. Нормативній документації (НД) не відповідало 60 кг продукції (21%) на суму 1 тис. 611 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, перевірили 2 підприємства АР Крим під час виробництва рибної продукції. На обох виявили порушення вимог НД. Зокрема, невідповідність рибної продукції вимогам НД за фізико-хімічними показниками (була занижена масова частка солі); недотримання періодичності контролю готової продукції за показниками безпеки; відсутність НД, які регламентують вимоги до якості рибної продукції та незадовільне забезпечення єдності вимірювань.

Причинами виявлених порушень було недотримання технологічної дисципліни; незадовільний післяопераційний контроль і контроль готової продукції; недоліки підготовки виробництва.