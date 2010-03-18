Україна збільшила виробництво м'яса

Україна в січні-лютому ц.р. збільшила виробництво м`яса (реалізація худоби і птиці на забій у живій вазі) на 3,4% проти відповідного періоду 2009 р. - до 474,8 тис. тонн.

Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

При цьому повідомляється, що в сільськогосподарських підприємствах виробництво м`яса зросло на 11,2% - до 227 тис. тонн, а в господарствах населення знизилося на 2,7% - до 247,8 тис. тонн.

Частка населення в загальному обсягу виробництва м`яса знизилася до 52,2% проти 55,5% у 2009 р.

Зазначається, що в структурі реалізації худоби і птиці на забій аграрними підприємствами частка птиці всіх видів становила 69,8% (у січні-лютому 2009 р. – 67,3%), зокрема бройлерів – 96,6% (94,1%); великої рогатої худоби – 10,7% (13,7%), свиней – 19,2% (18,9%).

У сільськогосподарських підприємствах загальний обсяг вирощування худоби і птиці перевищив рівень січня-лютого 2009 р. на 15,9%, зокрема свиней – на 23,7%, птиці – на 18,8%, але вирощування великої рогатої худоби зменшилося на 10,8%.

Співвідношення загального обсягу вирощування худоби і птиці до їх реалізації на забій становило 113,1% (у 2009 р. - 108,6%). Перевищення обсягів вирощування худоби і птиці над обсягами реалізації тварин на забій зафіксоване у всіх регіонах.