У Луцьку створять карту шуму

Луцьк має шанси отримати грант від Євросоюзу на опрацювання карти шуму.

Як розповіли УНІАН в управлінні міжнародного співробітництва Луцької мерії, на перший конкурсний набір в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 місто Луцьк у партнерстві з Товариством самоврядних ініціатив з міста Люблін подало проект «Карта шуму в Луцьку – як приклад системи моніторингу шкідливих фізичних факторів для міст середньої величини».

Цей проект передбачає створення системи моніторингу шуму в Луцьку, інсталяцію кількох пунктів заміру рівня шуму, а також опрацювання карти шуму. Загальний бюджет проекту склав 243 904,39 євро, зазначено в повідомленні.

Над проектом впродовж кількох місяців працював відділ екології, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради, також активну участь у процесі брали й польські експерти. До розробки долучилися і представники вищих навчальних закладів міста.

Окрім інфраструктурної частини, проект передбачає також цикл навчань, студійних візитів, і що важливо – опрацювання порадника з метою поширення досвіду впровадження проекту в інших регіонах України. Сфера використання результатів проекту після його реалізації надзвичайно широка, адже наявність системи моніторингу шуму в місті дасть можливість за акустичними характеристиками виявляти шкідливі ділянки та вживати заходів щодо їх усунення, йдеться в повідомленні.

Як відомо, акустична карта шуму уже є в польському місті Любліні, місті-партнері Луцька. Карта шуму була створена передусім для потреб польської державної системи моніторингу стану навколишнього середовища, створення та актуалізації програм охорони навколишнього середовища від шуму та інформування громадськості щодо загроз, які створює шум.