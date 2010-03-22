У Львові презентували великодню писанку з лози

21 березня у центрі Львова урочисто відкрили Великодній ярмарок, в рамках якого було презентовано святкову Великодню писанку заввишки 4,2 метри.

Як передає кореспондент УНІАН, ця писанка стане символом свята Великодня у Львові. Її встановили біля міської Ратуші на площі Ринок.

За словами директора ярмарку Ігор ФІНЯКА, 10 майстрів з Яворівського району створювали унікальне Великоднє яйце, яке є найбільшою писанкою в Україні - обтягували лозою металевий каркас, прикрашали квітами.

На ярмарці, яка триватиме до 11 квітня, львів’яни та гості міста матимуть змогу придбати традиційні і старовинні Великодні речі.

Також у рамках ярмарки відбудеться благодійний аукціон за участю Центру опіки сиріт, низка майстер-класів з писанкарства та виготовлення Великодньої писанки з пап’є-маше.