General Motors Daewoo оголосила про відкликання автомобілів

Компанія General Motors Daewoo оголосила про початок відкликання автомобілів, в яких були виявлені заводські дефекти.

Як передає AFP, в рамках сервісної кампанії будуть відкликані в цілому 58 тисяч 696 автомобілів, проданих в основному в Південній Кореї. В той же час, зазначає автовиробник, надалі відкликання може бути розширене і тоді воно торкнеться і автомобілів, реалізованих за кордоном.

З числа тих, що підлягають відкликанню, майже 46 тисяч складають позашляховики Winstorm (відомі як Chevrolet Captiva), випущені в 2006-2007 роках, понад 12, 5 тисяч - седани Lacetti Premiere (Chevrolet Cruze) 2009-2010 модельного ряду, та інші 135 - мікровени Damas виробництва 2009 року. У перших було виявлено дефект кермового колеса, у других - брак паливного шланга, а у випадку з мікровенами - не були дотримані вимоги протипожежної безпеки.

GM Daewoo виявляє дефекти в своїх автомобілях не вперше. У грудні 2009 року компанія оголосила про відкликання 30 751 субкомпактного хетчбека Matiz Creative через дефект подушок безпеки.