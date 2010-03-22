Тернопільську міськраду зобов’язали вирішити питання зі сміттям

Тернопільську міську раду зобов’язано терміново вирішити питання з громадою Малашівців щодо тимчасового складування твердих побутових відходів з міста на сміттєзвалища поблизу їхнього села.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної державної адміністрації, відповідне доручення міськвиконкому дала Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при ОДА під час розгляду стану забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя в Тернополі у весняно-літній період 2010 року.

Як зауважив під час засідання комісії головний Державний санітарний лікар Тернопільської області Степан ДНІСТРЯН, у зв’язку з підвищенням температури повітря у разі невивезення сміття можливе погіршення санітарно-епідемічного стану в Тернополі.

Відтак мерії доручено забезпечити вивезення сміття на Малашівецьке сміттєзвалише, а Управлінню МВС України в Тернопільській області - забезпечити підтримання правопорядку в процесі перевезення і тимчасового складування твердих побутових відходів.

Також мерії доручено у місячний термін забезпечити завершення проектування першочергових заходів з рекультивації Малашовецького сміттєзвалища та до 23 березня затвердити план першочергових заходів з впорядкування поводження з твердими побутовими відходами і забезпечити його виконання.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі сіл, прилеглих до Малашівського смітєєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивезенням сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу. Однак 29 листопада вона знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Донедавна сміття з Тернополя вивозили в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області, оскільки всі угоди щодо вивезення сміття на місцеві звалища були розірвані. 10 березня завершився термін і цих короткотривалих угод, після чого сміття з міста вивозити перестали.