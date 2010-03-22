Мережа ProStor відкрила магазин в Житомирі
12:08, 22 березня 2010Права споживачів
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Перший у місті
Парфюмерно-косметична мережа ProStor 17 березня відкрила магазин в Житомирі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.
Згідно з повідомленням, загальна площа магазину, розташованого в ТРЦ «Глобал UA», складає 332,8 кв. м, торгова – 283,8 кв.м. Це перший магазин мережі ProStor в Житомирі.
Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії і косметики з 2005 року.
Всього в Україні працює 118 магазинів краси і подарунків ProStor в центрально-східному і південному регіонах України. Сукупна торгова площа магазинів перевищує 18 тис. кв.м.
До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.
Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».
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