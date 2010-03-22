У Києві безкоштовно проводитимуть флюорографічне обстеження

У Києві з 25 березня до 1 травня кожен бажаючий зможе безкоштовно зробити флюорографію на мобільному обладнанні.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, команда професійних лікарів-рентгенологів працюватиме у місцях найбільшого скупчення людей. Обстеження на пересувному флюорографі зможуть пройти як кияни, так і гості міста.

Таким чином, кожен бажаючий зможе безкоштовно зробити флюорографію, отримати знімок та рекомендацію лікаря.

Акція проводиться з метою підвищення рівня виявлення туберкульозу та інформованості населення щодо цього захворювання.

Про подробиці акції можна буде дізнатись на запланованій на завтра прес-конференції, в якій передбачена участь першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, керівника проекту «Зупинимо туберкульоз» Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Тетяни БІЛИК, доктора медичних наук, завідуючого кафедрою Національного медичного університету ім. Богомольця, головного позаштатного фтизіатра м. Києва Василя ПЕТРЕНКА та головного лікаря Київського міського центру здоров’я Отто СТОЙКИ.

Як інформують у столичній мерії, пересувний ФЛГ-кабінет працює в Донецькій області з жовтня 2008 р. Флюоромобіль придбано фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках реалізації «Програми з подолання епідемії туберкульозу у Донецькій області у 2007-2011 рр.».