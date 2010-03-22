У Львові відкриють ТРЦ «King Cross Leopolis»

У Львові 26 березня відкриють торгово-розважальний центр «King Cross Leopolis».

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Colliers International (Україна), яка є агентом зі здачі площ ТРЦ.

Згідно з повідомленням, з початку року компанія здала в оренду понад 2 тис. торгових приміщень в даному ТРЦ. Серед орендарів - Levi’s, “Монарх”, Derby, Expedition, “Навколо Сну”, VIP Collection, Protoria. Зокрема, на площі 1 455 кв.м в ТРЦ відкриють боулінг City Bowling на 16 доріжок. Крім традиційної гри в боулінг відвідувачам запропонують спортивні розваги, кафе і спорт-кафе, лаунж бар, караоке клуб і диско-бар.

Як повідомляв УНІАН, девелоперска компанія King Cross Development Sp. z o.o. (Польща) у березні 2010 року планувала відкрити торгово-розважальний центр (ТРЦ) King Cross Leopolis у Львові.

Загальна площа дворівневого ТРЦ, розташованого на вул. Стрийській, складає 116,5 тис. кв. м, торгова площа галереї – 60,65 тис. кв.м. В комплексі передбачений підземний-наземний паркінг на 2400 місць.

Серед орендарів ТРЦ – гіпермаркет «Ашан» (площа 13,25 тис. кв. м), гіпермаркет побутової техніки і електроніки «Foxmart». Також в ТРЦ планують відкриття магазинів чотирьох торгових марок групи Inditex: Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear.

У розважальній зоні ТРЦ представлений каток, дитячий розважальний центр «Леопарк», ресторани і кафе.

Впродовж декількох подальших місяців планують відкриття мультиплексу «Планета кіно» і «IMAX» (3D).

У складі комплексу з 20 грудня 2008 року функціонує будівельний гіпермаркет Praktiker.

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги в області комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, що працюють в приблизно 300 офісах в більш ніж 61 країні світу, зокрема на території СНД і країн Балтії.