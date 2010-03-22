У Криму ціни на сільгоспринках зросли на 15,7%

Об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в січні-лютому, в порівнянні з січнем-лютим 2009 року, знизився на 0,2%, при цьому ціни зросли на 15,7%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за 2 місяці в Криму продукти тваринництва подорожчали на 12,8%, при цьому об`єм їх продажів збільшився на 9,1%. Продаж продукції рослинництва зменшилися на 13,1%, при зростанні цін на 22,7%.

Зокрема, в Криму в січні-лютому, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., м`ясна продукція подорожчала на 7,1% птиця - на 9,8%, сало свиняче подешевшало на 3,9%.

Молочні продукти зросли в ціні на 24,5%, яйця - на 14,1%. Картопля подорожчала на 28,2%, овочі - на 62,2%, фрукти - на 3,9%, рослинне масло - на 15,1%.

Лідерами зі зростання цін стали цукор, часник, ріпчаста цибуля, свіжа капуста. Як повідомляв УНІАН, в лютому 2010 р., в порівнянні з січнем 2010 р., продаж сільгосппродуктів на ринках Криму зменшився на 5% при зростанні цін на 5%.