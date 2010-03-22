Брудна вода вбиває більше людей, ніж війни

Забруднена вода губить більше людей, ніж війни і всі інші форми насильства разом узяті.

Про це йдеться в доповіді ООН, опублікованій з нагоди Всесвітнього дня води.

"Принаймні 1,8 млн дітей у віці до 5 років помирають від захворювань, пов`язаних з неякісною водою, щорічно, тобто - одна дитина кожні 20 секунд, - йдеться в доповіді. - Більше половини пацієнтів лікарень у світі - це люди , чиї недуги так чи інакше пов`язані із забрудненою водою ".

"Близько двох млрд. тонн відпрацьованої води, що є сумішшю з перероблених добрив, нечистот, промислових відходів та відходів, що виробляються в результаті життєдіяльності людини, щоденно скидається в річки і моря, викликаючи поширення хвороб і завдаючи непоправної шкоди екосистемам, - відзначають експерти. - Тому перетворення забрудненої води з загрози для здоров`я і навколишнього середовища в чистий, безпечний і економічно привабливий ресурс є одним з ключових викликів для світового співтовариства в ХХI столітті ".

"Чиста вода стала дефіцитною і буде ще більшим дефіцитом з активізацією процесу зміни клімату, - зазначив у своєму посланні Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. - І бідні, як і раніше страждають першими і найбільше від забруднення, нестачі води і відсутності належної санітарії".

22 березня було оголошено ООН Всесвітнім днем води в 1992 році. З тих пір в цей день по всьому світу відбуваються заходи з привернення уваги громадськості та ЗМІ до проблеми забруднення води.

ТСН