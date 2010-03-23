Взаємини постачальників і торгових мереж треба врегулювати - АМК

Антимонопольний комітет України наполягає на необхідності врегулювання на законодавчому рівні взаємин між постачальниками товарів і торговими мережами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Вінниці виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, комітет занепокоєний питанням діяльності великих торгових мереж, оскільки накручування цін, яке відбуваються в межах торгової мережі в неврегульованих взаєминах з постачальниками м`яса, молока, хліба, гречки, яєць і т.п., зрештою призводить до утиску інтересів споживачів.

«Тому ми наполягаємо, що потрібно в найкоротший строк завершити розробку закону «Про внутрішню торгівлю», – сказав він.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що ці взаємини мають бути чітко прописані в умовах договору. За його словами, якщо торгова мережа вчасно не повертає гроші постачальникові товару, це призводить до того, що постачальник «змушений брати їх у мільйонів українців у вигляді підвищення цін на товари».

«Це державне неподобство, яке має бути припинене», – наголосив в.о. голови АМК.