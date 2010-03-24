На Хмельниччині виявили 91 порушення у сфері торгівлі алкоголем

У січні-лютому 2010 року податківці Хмельниччини провели 60 перевірок суб’єктів господарювання, під час яких виявили 91 порушення у сфері торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Хмельницькій області.

Зокрема, найбільшими порушеннями були: безліцензійна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками, порушення максимальних цін на тютюнові вироби, порушення мінімальних цін на алкогольні напої.

За результатами перевірок застосовано фінансових санкцій на суму 105,4 тис. гривень, анульовано 82 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Довідка УНІАН. На 1 березня на Хмельниччині реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, згідно з діючими ліцензіями, здійснює 2298 суб’єктів господарювання.