На пивоварному заводі в Грузії розлилося 900 тонн пива
10:00, 25 березня 2010Права споживачів
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У місті Руставі
На пивоварному заводі «Казбегі» у грузинському місті Руставі перекинулися кілька 100-тонних цистерн, в яких йшла ферментація пива, передає Газета.Ru.
Згідно із заявою президента компанії «Казбегі» Гогі ТОПАДЗЕ, з нез’ясованих причин впала одна цистерна, а за якою – ще 14. Як відзначив ТОПАДЗЕ, компанія зазнала величезних збитків, оскільки вилилося близько 900 тонн пива.
Через інцидент ніхто зі співробітників заводу не постраждав.
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