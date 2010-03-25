На пивоварному заводі в Грузії розлилося 900 тонн пива

На пивоварному заводі «Казбегі» у грузинському місті Руставі перекинулися кілька 100-тонних цистерн, в яких йшла ферментація пива, передає Газета.Ru.

Згідно із заявою президента компанії «Казбегі» Гогі ТОПАДЗЕ, з нез’ясованих причин впала одна цистерна, а за якою – ще 14. Як відзначив ТОПАДЗЕ, компанія зазнала величезних збитків, оскільки вилилося близько 900 тонн пива.

Через інцидент ніхто зі співробітників заводу не постраждав.