У Києві пройде V Київський весняний книжковий ярмарок

З 8 по 11 квітня в столиці України пройде V Київський весняний книжковий ярмарок, у рамках якого відбудеться міжнародна асамблея фантастики "Портал", міжнародний фестиваль християнської книги і перша спеціальна міжнародна експозиція спортивної книги. Традиційно тут буде представлений найширший вибір книжкових новинок за цінами видавництв.

Крім того, запланована безліч тематично-розважальних програм: "Книга і театр" - театральні вистави прямо на ярмарку, "Книга і кіно" - кінопокази за участю режисерів і письменників, "Книга і музика" - концерти сучасних українських груп і бардів, "Книга і кухня", "Книга і мода".

"Книга і кухня" - це презентації кулінарних книг, рецепти фірмових страв відомих українських письменників, майстер-класи з їх приготування з подальшою дегустацією всіма бажаючими. Зокрема, під час весняного ярмарку приготувати свої фірмові страви погодилися видавці Брати Капранови, майстри українського "хоррора" Наталія і Олександр Шевченко, а також Галина Вдовиченко, Світлана Пиркало, Сергій Пантюк, Маріана Маліна, Олесь Ільченко.

Крім того, кожен відвідувач виставки зможе опанувати "паперову магію" - навчитися унікальній техніці паперової скульптури і паперового рельєфу. Повну програму виставки оголосять пізніше.

Ярмарок відбудеться в експоцентрі "Спортивний".

“Хрещатик”