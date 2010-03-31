У Запоріжжі закінчився опалювальний сезон

Сьогодні в Запоріжжі закінчився опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, відповідне рішення підписав секретар Запорізької міської ради Юрій КАПТЮХ.

"Рішення ухвалено у зв`язку з тим, що впродовж трьох діб середньодобова температура повітря була вище +8 градусів", пояснили в прес-службі, зазначивши, що концерну "Міські теплові мережі", підприємствам і організаціям Запоріжжя, що здійснюють теплопостачання, доручено провести відключення споживачів тепла до кінця дня.