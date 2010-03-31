У Запоріжжі закінчився опалювальний сезон
16:42, 31 березня 2010Права споживачів
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Сьогодні в Запоріжжі закінчився опалювальний сезон.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, відповідне рішення підписав секретар Запорізької міської ради Юрій КАПТЮХ.
"Рішення ухвалено у зв`язку з тим, що впродовж трьох діб середньодобова температура повітря була вище +8 градусів", пояснили в прес-службі, зазначивши, що концерну "Міські теплові мережі", підприємствам і організаціям Запоріжжя, що здійснюють теплопостачання, доручено провести відключення споживачів тепла до кінця дня.
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