Регулярні продуктові ярмарки на Вінниччині сприяють стабілізації цін

Перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ вважає, що проведення регулярних продуктових ярмарків у регіоні сприяє стабілізації цін на споживчому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив 6 квітня під час прес-конференції.

За його словами, керівництво області зараз дуже серйозно вивчає питання стабілізації ситуації на споживчому ринку, тому що інфляційна складова, особливо на початку року, досить серйозно вплинула на загальний індекс цін у Вінницькій області.

«Практика показує і підтверджує те, що такі заходи, як продуктові ярмарки, впливають на загальну стабілізацію цін краще, ніж будь-які адміністративні обмеження, які дуже часто дискредитують саму ідею державної регуляції цін на споживчому ринку», – вважає В.КОРОВІЙ.