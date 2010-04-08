У Миколаєві затримали 89 п'яних підлітків

У Миколаєві за вживання алкогольних і слабкоалкогольних напоїв у громадських місцях і появу в п`яному вигляді під час шкільних канікул було затримано 89 неповнолітніх, 17 школярів було затримано за дрібне хуліганство.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Миколаївській області В’ячеслав МУНТЯН.

Усього під час операції «Канікули» 22 березня - 6 квітня було затримано 149 неповнолітніх, з яких 118 скоїли адміністративні правопорушення і 20 скоїли правопорушення, що мають ознаки злочину.

За неналежне виконання батьківських обов`язків 175 дорослих притягали до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП.

Під час відпрацювання були перевірені заклади торгівлі, в результаті чого за продаж неповнолітнім алкогольних і тютюнових виробів до адміністративної відповідальності притягнуто 33 чол. за статтею 156 КУпАП. 40 чоловік покарано за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп`яніння.

Під час оперативно-профілактичних заходів було виявлено 8 фактів залучення дорослими особами неповнолітніх до злочинну, протиправну діяльність, з яких 1 факт - залучення підлітка до пияцтва. За даними фактами проводиться подальша перевірка і порушені кримінальні справи.