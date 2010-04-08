Більшість громадян впевнені, що корупція в Україні є дуже поширеною

83% громадян впевнені, що корупція в Україні є дуже поширеною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені на прес-конференції у Києві.

Ще 13% опитаних вважають, що корупція поширена частково. Про відсутність корупції в Україні заявили лише 0,6% громадян.

Згідно з результатами опитування, одним із головних завдань влади вважають боротьбу з корупцією 87% населення (не згодні з цим 10%).

Під час звернення до посадових осіб за останні 12 місяців кожного разу стикалися з корумпованістю посадових осіб 5%, майже кожного разу – 14%, час від часу – 33%, майже ніколи – 28% опитаних.

Опитування проводилось впродовж 19 березня - 2 квітня, опитано 1226 респондентів, похибка не перевищує 3%.