У Кіровограді адмінпорушники прибиратимуть смітники і кладовища

Виконавчий комітет Кіровоградської міськради затвердив новий перелік суспільно-корисних робіт, до виконання яких у вигляді покарання залучатимуться адміністративні правопорушники.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міськради.

Покарані працюватимуть на кладовищах, братимуть участь у прибиранні вулиць Кіровограда, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, догляді за квітами і газонами. За бажанням засуджені до виправних і громадських робіт можуть допомагати працівникам ЖЕКів і КРЕПів у прибиранні прибудинкових територій.

Роботу порушників контролюватиме і обліковуватиме кримінально-виконавча інспекція.