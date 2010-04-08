Чи підвищуватимуть тарифи на послуги ЖКГ залежить від бюджету

Остаточну відповідь на питання, чи будуть і в якому розмірі підвищуватися тарифи на житлово-комунальні послуги цього року, можна буде дати лише після ухвалення Держбюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ.

При цьому він зазначив, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ поставив перед урядом завдання зробити все можливе, щоб тарифи не підвищувалися.

«Завдання, яке поставив прем`єр-міністр, - це зробити все можливе, щоб в поточному році стримати зростання цін на ЖКП максимально, шляхом реалізації програми реформування ЖКГ. Провести низку заходів і таким чином реалізувати політику, щоб у нас було менше об`єктивних причин в майбутньому підвищувати ціни на послуги ЖКГ», - сказав А.ПОПОВ.