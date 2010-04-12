Виноградарі проти зрівняння ставки акцизного збору на алкоголь

Кабінет Міністрів України планує зрівняти ставки акцизного збору на алкогольну продукцію, а це негативно позначиться на галузі виноробства.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Виноградарі та винороби України» (АВВУ).

Згідно з повідомленням, асоціація звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з відкритим листом, в якому заявляє про негативний вплив на вітчизняне виноробство намірів зрівняти оподаткування акцизним збором виноробної продукції з іншою алкогольною продукцією.

«Сьогодні в Кабінеті Міністрів України витають думки щодо зрівнювання ставок акцизного збору на всю алкогольну продукцію. Для виноградарсько-виноробної галузі це означає збільшення ставок акцизного збору на 1300% – прецедент у всій світовій економіці», – йдеться в листі.

При цьому фахівці асоціації зазначають, що вартість спирту в горілці, пиві та вині абсолютно неспівставні. «Для виробництва горілки потрібні спирт, вода й два тижні, для пива – імпортні хміль, солод, вода та декілька тижнів для виробництва. А для виробництва вина використовується виноград, який роками вирощується на полях українськими селянами», – підкреслюють у АВВУ.

У відкритому листі, якого підписав директор АВВУ Сергій ПЕТРЕНКО, асоціація наполягає на неприпустимості такого рішення.