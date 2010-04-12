У Криму заборгованість із зарплати зросла до 80 млн. грн.

За оперативними даними міст і районів АРК, на 7 квітня заборгованість із виплати заробітної плати в Криму становила 79924,7 тис. грн., до 1 січня 2010 року вона збільшилася на 5380,5 тис. грн., або на 7,2%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві праці та соціальної політики АРК.

Згідно з повідомленням, із загальної суми заборгованості на економічно активні підприємства доводиться 40876,8 тис. грн., або 51,1%; підприємства-банкрути - 37760,9 тис. грн., або 47,3%; економічно неактивні підприємства - 1287,0 тис. грн., або 1,6%.

Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ із бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів немає. Заборгованість із коштів державного бюджету становить 1007,4 тис. грн.

Найбільше зростання заборгованості до 1 січня 2010 року відбулося в м. Євпаторія - на 2189,9 тис. грн., або на 92,2%, Роздольненському район - на 350,6 тис. грн., або на 70,8%, Сакському районі - на 181,4 тис. грн., або на 55,6%, м. Сімферополь - на 3591,8 тис. грн., або на 24,9%.

На початок квітня найбільша питома вага боргу в загальній сумі заборгованості по автономії в м. Феодосія - 36,4%, м. Сімферополь - 22,5%, м. Керч - 8,1%, м. Євпаторія - 5,7%, м. Джанкой - 4,3%.

Порівняно з оперативними даними на 31 березня 2010 року, загальна сума заборгованості із зарплати в Криму збільшилася на 5428,3 тис. грн., або на 7,3%.

Як повідомляв УНІАН, на кінець лютого 2010 року заборгованість із виплати заробітної плати в Криму становила 73063,6 тис. грн., на 1 січня 2010 року вона зменшилася на 1480,6 тис. грн., або на 2,0%.