Пасажири «Укрзалізниці» замовили через інтернет 15 тис. квитків

Впродовж першого кварталу 2010 року пасажири «Укрзалізниці» зарезервували й оформили через інтернет 15 232 проїзних документа.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, найбільший попит ця послуга мала в березні. У цей період пасажири забронювали 1212 квитків, оформили через інтернет із оплатою повної вартості проїзду 4524 квитки. Для порівняння: в лютому було зарезервовано 691 квиток й оплачено через інтернет 3540 квитків, а в січні – 817 і 4448 відповідно.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулого року пасажири «Укрзалізниці» зарезервували й оформили через інтернет 82 281 квиток, із них 71 720 проїзних документів було оплачено через інтернет.

Довідка УНІАН. Перший етап програми бронювання місць через інтернет із подальшим оформленням квитка в касі «Укрзалізниця» впровадила 22 грудня 2008 року. Другий етап програми оформлення проїзних документів через Інтернет, коли пасажир може сплатити через інтернет повну вартість проїзду й послугу замовлення, було впроваджено 30 березня 2009 року. Після оплати платіжною карткою пасажир отримує унікальний цифровий код, пред`явивши який оформляє квиток у будь-якій касі «Укрзалізниці» в будь-який день до відправлення поїзда.