Через перерозподіл трудових ресурсів рівень бідності на селі становить 40%.

Як повідомляє газета «Дзеркало тижня» (№14 від 10-16 квітня ц.р.), про це заявляють вчені Національної академії наук України в національній доповіді «Новий курс: реформи в Україні 2010-2015».

Як пише видання, на селі міцно вкорінюється бідність, її рівень нині оцінюється в 40%. Науковці зазначають, що через монополізацію великим трейдерським капіталом каналів просування продукції до кінцевого споживача малі сільські господарства одержують ціну на 20% меншу, ніж фермер європейської країни, який реалізує продукцію через свій кооператив.

Тому першочергові заходи, на думку авторів доповіді, мають бути спрямовані на поліпшення інституційного середовища для розвитку саме малих форм господарювання в сільському господарстві та переорієнтацію програм державної підтримки аграрного сектору з великих сільгосппідприємств, орієнтованих на глобальні ринки, на господарства населення, що забезпечують продовольством місцеві ринки.

Вчені переконані, що суб’єктом права придбання земель сільськогосподарського призначення у приватну власність можуть бути лише сільські жителі (фізичні особи), причому розмір набуття таких угідь у приватну власність обмежується. Для цього вчені радять визначити джерело та розробити механізми довгострокового (20-30 років) пільгового кредитування купівлі землі сільськими жителями за підтримки держави.

За інформацією газети, одночасно пропонується запровадити ліцензування сільськогосподарської діяльності як обов’язкову умову набуття права власності на землю фізичними особами і права користування - фізичними та юридичними особами.