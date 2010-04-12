Столиця відзначатиме День довкілля

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про проведення в столиці весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Двомісячник триватиме до 24 травня 2010 року. Також, відповідно до розпорядження, 17 квітня в Києві відзначатимуть День довкілля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Комісію з проведення весняного двомісячника з благоустрою очолив в.о. заступника голови КМДА Віктор СІВЕЦЬ. Крім того, аналогічні комісії створені в кожному районі міста.

До участі в запланованих заходах передбачено залучити працівників підприємств, установ та організацій столиці, громадян, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості з відповідною оплатою праці. Також міська влада звернеться до керівників вищих навчальних закладів з пропозицією долучи студентство Києва до проведення весняного двомісячника з благоустрою та озеленення.

Під час двомісячника заплановано ряд заходів для підвищення рівня екологічної культури населення, санітарного очищення столиці після зимового періоду, підготовки міської інфраструктури до проведення загальнодержавних та загальноміських свят.

Затвердженим планом заходів передбачено:

– відновити зовнішнє освітлення (під’їздів, внутрішньо-квартальних проїздів, вулиць, площ, парків тощо);

– оновити об’єкти зеленого господарства (зняття сухостоїв, кронування дерев, висадження дерев, кущів, квітів, облаштування газонів);

– відремонтувати, пофарбувати та встановити нові контейнери для твердих побутових відходів, облаштувати контейнерні майданчики;

– відремонтувати покрівлі, фасади, сходи та двері будинків, відновити покриття прибудинкових територій, облаштувати лави для відпочинку, встановити та відремонтувати дитячі майданчики;

– відновити покриття вулично-шляхової мережі міста (доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів), очистити зливоприймачі та оглядові колодязі.

Крім того, заплановано впорядкувати пам’ятники та меморіальні дошки, території міських кладовищ, облаштувати спортивні споруди та місця й зони вигулу собак.