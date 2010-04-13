До літнього сезону Донецька залізниця підготує 767 пасажирських вагонів, з них 235 – обладнаних системами кондиціонування повітря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, у цілому для укомплектування повних схем пасажирських поїздів Донецької залізниці у період пікових літніх перевезень буде задіяно 781 вагон. Усі пасажирські вагони будуть укомплектовані переносними і стаціонарними радіостанціями, медичними аптечками, необхідною кількістю комплектів постільної білизни, м`якого зйомного інвентарю (матраци, ковдри, матрацні манжети), дезинфікуючими і миючими засобами тощо. При цьому з метою забезпечення пасажирів необхідною кількістю постільної білизни Донецька залізниця додатково придбає 113 357 комплектів.

Крім того, залізничники продовжують покращувати технічний стан вокзалів, станцій, зупинкових пунктів. На найбільших вокзалах Донецької залізниці (Донецьк, Луганськ, Ясинувата, Дебальцеве, Волноваха, Ілловайськ, Красноармійськ) відкриються 16 додаткових кас для оформлення проїзних документів у далекому і приміському сполученні. Загалом працюватиме 271 каса.