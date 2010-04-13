АМК оштрафував «РоУкрОйл» за неправдиву рекламу

Вінницьке обласне відділення комітету оштрафувало ТОВ «РосУкрОйл» на 51 тис. грн. за два виявлені порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні АМК.

«РосУкрОйл» оштрафували на 17 тис. грн. за недобросовісну конкуренцію у вигляді розповсюдження брехливої реклами. Відділення встановило, що підприємство розповсюдило рекламне оголошення: «газ дешевше в 3 рази АГНКС Форсаж», хоча це не відповідало дійсності і вводило споживачів в оману.

Порушення припинене у зв`язку із закінченням терміну розміщення реклами.

Також, Вінницьке обласне відділення Комітету оштрафувало «РосУкрОйл» на 34 тис. грн. за ненадання інформації у встановлений законодавством термін.