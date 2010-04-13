У Тернопільській області вилучили 12,7 тис. л спирту

На Тернопільщини податківці вилучили 12,7 тис. л спирту на колишньому горілчаному заводі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Тернопільській області, факт зберігання спиртової суміші співробітники відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів виявили на території колишнього лікеро-горілчаного заводу, який припинив діяльність у 2004 році. Підприємство було визнано банкрутом і на даний час триває процедура його ліквідації, водночас ліцензію підприємства на право виробництва алкогольних напоїв анульовано, відтак виробляти продукцію він не має права.

В ході перевірки виявилося, що у підприємства відсутні документи, які б свідчили про те, що його складські приміщення внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. Крім того встановлено, що склади не відповідають вимогам Інструкції зі зберігання спирту.

Відтак працівники податкової служби вилучили 12,7 тис. л спиртосуміші, орієнтовна вартість якої становить понад 350 тис. грн. Триває перевірка.