На Хмельниччині викрили підпільний цех із виробництва паркету

В Ізяславі Хмельницької області податківці викрили підпільний цех із виробництва паркету, який розташований на території колишньої військової частини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Хмельницькій області.

Як виявилося, незаконну діяльність було організовано мешканкою міста Славута, яка є приватним підприємцем. Цех працював без жодних дозволів та сертифікатів, там проводилося розпилювання деревини та виготовлення заготовок європаркету, який надалі реалізовувався незаконним способом.

У результаті податківці виявили та вилучили з незаконного обігу лісоматеріали, дереворізальні верстати та готова продукція загальною вартістю 75 тисяч гривень.

Крім того, у підпільному цеху зафіксовано роботу дев’яти найманих працівників, які не були оформлені на цю роботу в установленому порядку і отримували заробітну плату “в конвертах” - 1000 гривень на місяць.

“Розібравши ж “чорну” бухгалтерію цього підприємства, працівники податкової міліції та прокуратури віднайшли загалом двадцять найманців, жоден з яких не мав офіційного оформлення, згідно з трудовим законодавством”, - розповіли у прес-службі ДПА в області.

Наразі проводять роботу із встановлення та перевірки каналів збуту незаконно виготовленої продукції.