На Тернопільщині викрили незаконний видобуток води

На Тернопільщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб комбінату комунальних підприємств, котрі впродовж останнього року незаконно видобули з підземних джерел 107 тис. м куб. води.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, своїми діями зазначені особи завдали збитків державі на суму понад 1,5 мільйона гривень. Прокуратурою району за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 240 та ч.3 ст. 365 (порушення правил охорони надр та перевищення влади або службових повноважень) КК України.