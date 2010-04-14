У Рівненській області забракували 18% ЗВТ

Впродовж березня 2010 року фахівці державного метрологічного нагляду ДП «Рівнестандартметрологія» перевірили 1289 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Непридатними до застосування було 237 ЗВТ (18,4%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом перевірили сім підприємств, на кожному з яких виявили порушення метрологічних норм і правил.

Значні порушення вимог законодавства України щодо метрології працівники ДП «Рівнестандартметрологія» виявили в медичних закладах Рівного та області. Зокрема, в експлуатації протитуберкульозних диспансерів та лікарень було виявлено 82 ЗВТ із простроченими термінами повірки, 27 одиниць випробувального обладнання – із закінченими термінами атестації, не був проведений контроль вихідних параметрів в 11 одиницях медичного обладнання. Також у перелік ЗВТ, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці у 2010 році, не внесено окремі ЗВТ.

За результатами метрологічних перевірок впродовж березня 2010 року фахівці ДП «Рівнестандартметрологія» видали сім приписів про усунення порушень, у тому числі два – про заборону проведення вимірювань, один – про заборону реалізації партій фасованих товарів. Було складено 16 протоколів про адміністративні порушення та накладено штрафів на загальну суму 2 тис. 244 грн.