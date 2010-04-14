Рівень офіційного безробіття в Херсонській області скоротився

У Херсонській області рівень зареєстрованого безробіття на 1 квітня цього року, порівняно з даними на 1 квітня 2009 року, скоротився на 1,4% і становив 1,6% населення працездатного віку.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, при цьому рівень безробіття, порівняно з показниками на 1 січня 2010 року, не змінився.

Кількість зареєстрованих безробітних в області на 1 квітня 2010 року становила 10,6 тис. осіб, що на 47,9% менше, ніж на 1 квітня 2009 р., і на 0,4%, ніж на 1 січня 2010 р.