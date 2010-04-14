«Укрзалізниця» призначила 35 додаткових поїздів
10:28, 14 квітня 2010Права споживачів
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До травневих свят
Станом на 13 квітня «Укрзалізниця» включила до розкладу 35 додаткових поїздів на травневі свята.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Зокрема, вісім поїздів призначила Південно-Західна залізниця, сім – Одеська, шість – Львівська, по п`ять – Донецька і Придніпровська, чотири – Південна залізниця.
Крім того, дев`ять поїздів призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.
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