«Укрзалізниця» призначила 35 додаткових поїздів

Станом на 13 квітня «Укрзалізниця» включила до розкладу 35 додаткових поїздів на травневі свята.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, вісім поїздів призначила Південно-Західна залізниця, сім – Одеська, шість – Львівська, по п`ять – Донецька і Придніпровська, чотири – Південна залізниця.

Крім того, дев`ять поїздів призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.